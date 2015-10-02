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    ​Президент Турции: Солидарность стран ускорит реализацию TANAP

    Эрдоган: Мы должны успешно реализовать эти работы

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Работы по строительству проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) идут ускоренным темпом".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на проходящем в Стамбуле заседании министров энергетики стран G20.

    Он отметил, что солидарность Азербайджана, Грузии, Турции, Евросоюза и стран-партнеров TANAP ускорит реализацию проекта: "Мы должны успешно реализовать эти работы".

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