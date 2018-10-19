 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Турции: С открытием STAR мы продвигаемся еще на шаг вперед в отношениях с Азербайджаном, являющихся примером для всего мира

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Турция и Азербайджан, благодаря сильной политической воле, перекроили энергетическую и транспортную карту Евразии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире.

    Он отметил, что с открытием STAR Турция продвигается еще на шаг вперед в отношениях с Азербайджаном, которые являются примером для всего мира.

    "С открытием завода STAR мы укрепляем также наши экономические отношения с Азербайджаном. Мы реализовали проект TANAP, имеющий региональное и глобальное значение, и с сегодняшним открытием STAR сделали еще один шаг", - сказал президент Турции.

    Президент также отметил, что STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi