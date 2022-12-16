Президент Турции: Регион Тракья превратится в энергохаб международного значения

Регион Тракья на северо-западе Турции превратится в энергетический хаб международного значения.

Регион Тракья на северо-западе Турции превратится в энергетический хаб международного значения.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска второго этапа проекта расширения подземного газохранилища "Силиври".

"Наша цель - сформировать в краткосрочной перспективе в Турции глобальный центр, в котором будут формироваться цены на газ", - подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что энергетическая концепция Турции предполагает снижение зависимости страны от внешних источников к 2053 году с 71 до 13%.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о том, что в начале 2023 года возможно принятие первых шагов по созданию хаба в Турции, предусматривающего поставки российского газа в Европу.

Отметим, что 12 октября президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, через который можно перенаправить утраченный объем транзита по "Северным потокам. В начале ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в рамках проекта не исключается возможность строительства еще одного трубопровода для расширения "Турецкого потока".