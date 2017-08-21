Президент Татарстана побывал на заводе STAR

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил территорию строящегося в Измире Нефтеперерабатывающего завода STAR (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил НПЗ STAR из-за схожей инвестиции, которую планируется осуществить в своей стране", - говорится в сообщении.

Президент Татарстана, встретившись с генеральным директором SOCAR Turkey Enerji A.Ş Зауром Гахрамановым, гендиректором Star Rafinery Месутом Илтером, генеральным директором Petkim Анаром Мамедовым, получил самую последнюю информацию о строящемся Нефтеперерабатывающем заводе STAR.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.