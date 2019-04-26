Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Вашингтоне.

"Цены на горючее снижаются, - сказал Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN. - Я позвонил в ОПЕК и сказал: "Вам нужно снизить их". И цены на горючее снижаются".

Американский лидер не пояснил, когда и с кем именно из представителей организации или входящих в нее государств он говорил.

Трамп ранее неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу нефти и воздержаться от мер по поддержанию цен на нее.