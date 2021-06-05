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Президент SOCAR выступил на Петербургском международном экономическом форуме

Президент SOCAR выступил на Петербургском международном экономическом форуме Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев выступил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Энергетика
5 июня 2021 г. 17:50
Президент SOCAR выступил на Петербургском международном экономическом форуме

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев выступил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Президент SOCAR, участвовавший в энергетической панели форума, рассказал о перспективах нефтегазовой промышленности Азербайджана в период энергетического перехода. Он отметил, что Азербайджан серьезно относится к проблеме изменения климата: последствия этого изменения очевидны. Именно поэтому в апреле 2016 года Азербайджан подписал Парижское соглашение, обязавшись к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 35% по сравнению с 1990 годом. На сегодняшний день снижение составило 30%.

Р. Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером мирового энергетического рынка: "В настоящее время на долю нашей страны 4% нефти, импортируемой Европейским союзом. Помимо объемов добычи в 40 млрд кубометров газа в год, мы реализуем крупномасштабные проекты по газификации как в Азербайджане, так и за рубежом. SOCAR с 2005 года довела уровень газификации в Азербайджане с 55% до 96%, в Грузии - с 40% до 82%. Тем самым было предотвращено сжигание миллионов тонн мазута.

С вводом в эксплуатацию Южного газового коридора начался экспорт газа в юго-восточную Европу, в том числе в страны, которые до сих пор используют уголь в качестве энергоносителя. В эпоху перехода к чистой экономике использование природного газа все еще необходимо. Конечно, мы хорошо понимаем, что со временем спрос на традиционные источники энергии будет снижаться. Но это произойдет не сразу”.

Президент SOCAR также рассказал о перспективах производства "зеленого" водорода и транспортировке его по Южному газовому коридору.

Санкт-Петербургский международный экономический форум организуется с 1997 года, за последние десятилетия превратился в авторитетную дискуссионную площадку с участием ведущих мировых представителей бизнеса. В этом году форум прошел 2-5 июня. Основные темы форума связаны с мировой и российской экономикой, социальными вопросами и организацией технологий.

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Версия на английском языке ФотоPresident of SOCAR addresses St. Petersburg International Economic Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR prezidenti Sankt-Peterburq beynəlxalq iqtisadi forumunda çıxış edib

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