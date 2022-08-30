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Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики Узбекистана

Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики Узбекистана Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмeдхаджаевым.
Энергетика
30 августа 2022 г. 13:41
Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики Узбекистана

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмeдхаджаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в июне этого года имеет особую значимость в плане развития взаимного сотрудничества.

Стороны подчеркнули стратегическое значение "Дорожной карты", подписанной между SOCAR и национальной компанией "Узбекнефтегаз" в июле этого года, и проделанной в этом направлении работы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества в нефтегазовой сфере, торговле нефтью и нефтехимической продукцией, применению цифровых и инновационных технологий, охране труда и технике безопасности, обмену опытом и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR President meets with Deputy Energy Minister of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR prezidenti Özbəkistanın energetika nazirinin müavini ilə görüşüb

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