Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики Узбекистана

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмeдхаджаевым.

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмeдхаджаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в июне этого года имеет особую значимость в плане развития взаимного сотрудничества.

Стороны подчеркнули стратегическое значение "Дорожной карты", подписанной между SOCAR и национальной компанией "Узбекнефтегаз" в июле этого года, и проделанной в этом направлении работы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества в нефтегазовой сфере, торговле нефтью и нефтехимической продукцией, применению цифровых и инновационных технологий, охране труда и технике безопасности, обмену опытом и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.