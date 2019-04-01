Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и делегация компании побывали с рабочим визитом в Грузии.

Как сообщает Report, президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, затронули направления будущего сотрудничества, обменялись мнениями о расширении перспективного партнерства.

В рамках визита Ровнаг Абдуллаев принял участие на заседании, состоявшемся в головном офисе SOCAR Energy Georgia в Тбилиси. Генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов доложил об основных операционных результатах компании за 2018 год, предоставил подробную информацию о стратегическом плане деятельности на 2019 год.