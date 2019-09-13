Посол Великобритании: Сотрудничество с SOCAR является важным вкладом в развитие отношений между двумя странами

Президент азербайджанской госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с послом Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймсом Лайлом Шарпом.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение SOCAR.

Говоря о долгосрочном сотрудничестве с компаниями из Великобритании, что стало уже традицией, стороны обменялись мнениями о перспективах развития и расширения этих отношений.

Как отметил посол Великобритании, Азербайджан является надежным и стабильным партнером в реализации нефтегазовых контрактов. При этом он подчеркнул, что сотрудничеству с SOCAR придается особое значение, что является важным вкладом в развитие отношений между двумя странами.

Президент SOCAR рассказал о совместных проектах, реализуемых с британскими компаниями, в частности с BP, отметив, что обе компании в процессе реализации проектов демонстрируют приверженность общим ценностям совместного сотрудничества и стратегическому видению.

Ровнаг Абдуллаев отметил, что основной целью SOCAR в международном сотрудничестве является стимулирование развития граждан Азербайджана в качестве профессиональных специалистов. Он подчеркнул, что основным приоритетом является проведение зарубежными компаниями международных тренингов для местных специалистов, а также создание возможностей для работы.

После встречи гости ознакомились с интерактивным музеем нефти в SOCAR TOWER.