Президент SOCAR встретился с основателем Fortescue Metals Group

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем и основателем Fortescue Metals Group Эндрю Форестом.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем и основателем Fortescue Metals Group Эндрю Форестом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На встрече Э.Форест рассказал о деятельности и достижениях Fortescue Future Industries (FFI), дочерней компании Fortescue Metals Group, в области возобновляемых источников энергии, зеленого водорода, аммиака и синтетического метана. По словам Э.Фореста, компания заинтересована в работе в Азербайджане.

Р.Наджаф подробно рассказал о целях SOCAR в области декарбонизации и возобновляемой энергетики и о предпринимаемых шагах.



В ходе беседы стороны обсудили вопросы декарбонизации текущих нефтегазовых и нефтехимических операций, использования компанией FFI объектов и инфраструктуры SOCAR с целью расширения деятельности в сфере зеленой энергетики в Азербайджане, а также возможности сотрудничества в других направлениях.