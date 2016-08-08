Президент ​SOCAR встретился с министром нефти Ирана

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча между президентом компании Ровнагом Абдуллаевым и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Р.Абдуллаев отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются динамично и успешно. Он напомнил, что после официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран в феврале этого года предприняты важные шаги по развитию отношений между двумя странами.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что начавшийся вчера официальный визит президент Ирана Хасана Рухани в Азербайджан станет новым этапом в развитии этих отношений. Он заявил, что отношения между SOCAR и нефтегазовыми компаниями Ирана в последнее время активизировались.

Министр нефти Ирана отметил, что в Азербайджане его встретили гостеприимно и заявил, что его страна придает важное значение расширению отношений с соседними государствами и, в частности, с Азербайджаном. Он подчеркнул необходимость расширения экономических отношений, в том числе сотрудничества в энергетическом секторе. На встрече были обсуждены возможности сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев напомнил, что посетил Иран в ноябре прошлого года и в январе текущего года, помимо этого, руководители нефтегазовых компаний Ирана также совершали визит в Азербайджан. Он отметил, что эти визиты служат углублению и расширению экономического сотрудничества между двумя странами, благосостоянию иранского и азербайджанского народов.

На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.