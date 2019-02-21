Президент SOCAR встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился в SOCAR Tower с делегацией во главе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

В ходе встречи подчеркнута решающая роль глав обоих государств в реализации Южного газового проекта, а также внимание и поддержка президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана во всех операциях SOCAR в Турции. Стороны обсудили крупные инвестиционные проекты, реализуемые SOCAR в Турции, обменялись мнениями об их вкладе в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией.