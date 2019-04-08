Президент SOCAR встретился с министром энергетики и промышленности ОАЭ

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев 7 апреля встретился с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Мохаммадом Фараджем аль-Мазруи в рамках своего рабочего визита в Абу-Даби.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече обсуждались вопросы расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, потенциального участия нефтегазовых компаний ОАЭ и инвестиционной компании Mubadala в проектах в Азербайджане.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по проектам в добывающей, логистической и перерабатывающей отраслях нефтяной промышленности.