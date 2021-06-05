Президент SOCAR встретился с генеральным директором Total

В Санкт-Петербурге президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным директором Total Патриком Пуянне.

В Санкт-Петербурге президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным директором Total Патриком Пуянне.

Как передает Report, на встрече обсуждались совместные проекты, реализуемые SOCAR и Total, а также перспективы расширения сотрудничества.

Ровнаг Абдуллаев и Патрик Пуянне

Отметим, что Total является одним из акционеров нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и участвует в разработке месторождения Абшерон в Азербайджане. Акции совместной операционной компании Absheron Petroleum (JOCAP) были поровну разделены между SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%).