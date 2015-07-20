​Президент SOCAR: В будущем возможно участие Ирана в проектах TANAP и TAP

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Как вы знаете, сейчас проект TANAP в Турции находится на стадии строительства. В первой половине 2018 года будет осуществлена подача первого газа по данному трубопроводу". Как сообщает Report, об этом заявил в своем интервью ANS президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что в будущем иранский и иракский газ может быть выведен на европейский рынок посредством TANAP: "Трубопровод TANAP может расширяться. С этой позиции в будущем иранский и иракский газ может транспортироваться по трубопроводу в Европу".