​Президент SOCAR: Стоимость акций Petkim на рынке выросла в несколько раз

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Стоимость акций Petkim на акционерном рынке выросла в несколько раз. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев: "Как вы знаете, в последние два года стоимость акций Petkim выросла с 1,8 турецкой лиры до 4,35 турецких лир. Поэтому мы хотим продать часть этих акций. Это нормальный процесс. Мы покупали акции по цене 2 турецкие лиры, сейчас продаем за 4,35 турецких лир".

Он подчеркнул, что SOCAR не продает принадлежащий ей 51%-ный пакет акций Petkim: "Мы приобрели 10% у государства и определенную часть на рынке и продаем эти акции".