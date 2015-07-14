Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: Мы не нуждаемся в импортированном газе

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) не собирается приостанавливать исполнение какого-либо инвестиционного проекта в связи со снижением стоимости нефти на мировых рынках".

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, отвечая на вопрос относительно снижения стоимости нефти: "Однако мы действуем осторожно, управляем рисками. Есть риски и есть большая группа, которая рассматривает эти вопросы".

Работы по Южному газовому коридору продолжаются, идут работы по расширению "Шахдениз-2", строительству трубопроводов, проекты TANAP и TAP идут нормальным ходом", - отметил руководитель SOCAR.

Р.Абдуллаев также прокомментировал слова президента "Газпрома" Алексея Миллера о возможности импорта газа Азербайджаном из России: "Мы не нуждаемся в газе. Азербайджанский метаноловый завод не заключал с SOCAR долгосрочный газовый контракт, и это их вина".

"Мы не возражали покупке заводом газа из "Газпрома". Мы заключили договор по транспортировке газа по нашим трубопроводам", - пояснил президент SOCAR.