​Президент SOCAR принял афганскую делегацию

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошла встреча президента компании Ровнага Абдуллаева с делегацией во главе с министром горнорудной и нефтяной промышленности Афганистана Даудом Шах Саба.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Р.Абдуллаев заявил о развитии связей между Азербайджаном и Афганистаном, исследовании перспектив взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, и отметил важную роль подобных встреч в развитии отношений между странами.

Афганский министр отметил, что его страну и Азербайджан объединяют глубокие исторические и культурные корни. Он также добавил, что испытывает чувство гордости из-за развития Азербайджана в последние годы, коснулся роли нефтегазовой промышленности в данной области.

Дауд Шах Саба подчеркнул успешную деятельность компании SOCAR во всем мире. Он отметил, что компания считается авангардом энергосектора Азербайджана и добавил, что SOCAR признается во всем мире как успешная компания и надежный партнер.

Гость заявил, что Афганистан, обладающий большим нефтяным и газовым потенциалом, уже несколько лет сотрудничает с международными компаниями, и желает воспользоваться опытом Азербайджана в данной области. Он также добавил о заинтересованности его страны в использовании опыта Азербайджана в области разработки недр и природных богатств Афганистана.

Дауд Шах Саба подчеркнул, что экономика Азербайджана с развитым нефтегазовым сектором может стать для Афганистана успешной моделью.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.