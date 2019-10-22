Президент SOCAR предложил открыть представительство SOCAR Trading в Туркменистане

22 октября президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял участие на 24-ой Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана 2019" в Ашгабаде.

Как передает Report, об этом сообщает SOCAR.

Выступивший в конференции на тему "Тенденции и перспективы развития мировых энергетических рынков", президент SOCAR отметил важность совместных заявлений, подписанных президентами Азербайджана и Туркменистана за последние два года, которые дали новый импульс к сотрудничеству между двумя странами.

Сегодня SOCAR действует как глобально интегрированная энергетическая компания. Наличие современных промышленных комплексов компании в Каспийском бассейне и за ее пределами, его транснациональная инфраструктура и глобальная торговая сеть по транспортировке нефти и газа, заинтересовали к сотрудничеству с нефтегазовыми структурами Туркменистана в различных областях. Так, в своем выступлении Ровнаг Абдуллаев, указывая на новый уровень сотрудничества с Туркменистаном, предложил открыть представительство SOCAR Trading в Туркменистане.

В ходе официального визита, Р.Абдуллаев встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Мурадгельды Мередовым и обсудил перспективы сотрудничества с Туркменистаном в нефтегазовой отрасли.

Отметим, что SOCAR приняла участие на 24-й нефтегазовой конференции в Туркменистане в качестве соорганизатора, а также была широко представлена на выставке. Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана" проводится ежегодно в столице республики Ашгабаде с целью развития партнерских отношений между государственными органами и международными нефтегазовыми компаниями.