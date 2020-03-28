​Президент SOCAR побывал на НПЗ имени Гейдара Алиева

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и руководящий состав компании посетили нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (НПЗ) SOCAR и ознакомились с профилактическими мероприятиями, проводимыми с целью предотвращения угрозы коронавируса.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

По информации, глава компании ознакомился с мерами по обеспечению бесперебойной работы НПЗ.

Отметим, что на производственных площадках компании и на входе в административные здания измеряется температура работников, созданы условия для первичного врачебного осмотра. Как и на других производственных предприятиях SOCAR, на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева регулярно проводятся дезинфекционные работы, ограничивается контакт работников друг с другом. Были подготовлены просветительские материалы для соблюдения работниками правил гигиены.

В течение нерабочих дней Новруз байрамы ряд сотрудников SOCAR были привлечены к работе в целях обеспечения контроля за мерами, предпринимаемыми против распространения эпидемии.