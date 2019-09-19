​Президент SOCAR обсудил с грузинским министром вопросы газоснабжения

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава, сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В ходе встречи были обсуждены вопросы поставок газа в Грузию, подчеркнута региональная и глобальная значимость реализуемых при лидерстве SOCAR проектов "Южный газовый коридор", "Шахдениз-2".

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Н. Турнава рассказала об успешной деятельности SOCAR в качестве оператора газораспределительной сети Грузии и о перспективах сотрудничества.