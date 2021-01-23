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Президент подписал указ об усовершенствовании управления SOCAR

Президент подписал указ об усовершенствовании управления SOCAR Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики создан Наблюдательный совет SOCAR
Энергетика
23 января 2021 г. 16:45
Президент подписал указ об усовершенствовании управления SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики".

Как передает Report, согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики создан Наблюдательный совет SOCAR.

Наблюдательный совет состоит из 7 членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджанской Республики.

В указе определены полномочия Наблюдательного совета.

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Версия на азербайджанском языке Prezident SOCAR-ın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair fərman imzalayıb

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