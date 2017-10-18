Президент Нефтегазовой ассоциации Украины: SOCAR укрепляет свои позиции на украинском рынке

Киев. 18 октября. REPORT.AZ/ Несмотря на сложный инвестиционный и бизнес-климат в Украине, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает укреплять свои позиции на украинском рынке нефти и газа.

Об этом в эксклюзивном интервью украинскому бюро Report заявил президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик.

Комментируя положение компании на рынке, Кулик отметил, что у SOCAR конкурентоспособный менеджмент, у которого есть понимание ситуации, хорошо налажена коммуникация с властью, общественными организациями, партнерами и коллегами по рынку.

"Поэтому, с точки зрения классического управления я не вижу проблем у SOCAR, я вижу проблему в инвестиционном и бизнес-климате в Украине, в котором сложно работать. В первую очередь таким компаниям как SOCAR и другим большим структурам, которые дорожат своей репутацией, практикуют ответственный подход к своему бренду, взаимоотношениям с властью", - заявил Д. Кулик.

"В последний год я вижу серьезный прогресс в деятельности SOCAR: есть большой контракт по поставкам нефти, участие в государственных закупках, компания активно представлена на розничном рынке, и она продолжает активно развиваться. Я думаю, это свидетельствует об укреплении позиции компании на рынке", - утверждает президент Нефтегазовой ассоциации Украины.

Кулик заявляет, что это характеризует менеджмент компании только с положительной стороны. "Несмотря на трудный инвестиционный климат, компания только укрепляет свои позиции на рынке. Возможно, это происходит медленнее, чем это могла сделать полностью украинская компания, но они добиваются успеха и это яркий показатель правильности выбранной ими стратегии. Я уверен, что в перспективе SOCAR будет значимо представлен в Украине, потому что у них стратегический подход к работе, которая просчитана не на год, не на два, а на десятилетия ", - добавил Д. Кулик.