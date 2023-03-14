Президент: Мы очень много работали над тем, чтобы направить средства от продажи энергоносителей на транспортную инфраструктуру

Президент: Мы очень много работали над тем, чтобы направить средства от продажи энергоносителей на транспортную инфраструктуру

Мы очень много работали над тем, чтобы средства, которые мы аккумулировали в результате продажи энергоносителей, то есть доходы от нефти и газа направить на транспортную инфраструктуру. Эта работа почти уже сделана. Это было достигнуто опять же на основе

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Мы очень много работали над тем, чтобы средства, которые мы аккумулировали в результате продажи энергоносителей, то есть доходы от нефти и газа направить на транспортную инфраструктуру. Эта работа почти уже сделана. Это было достигнуто опять же на основе тех прогнозов, которые у нас имелись и которые наша инфраструктура полностью обеспечивала. Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Отметив, что в результате русско-украинской войны спрос на транспортную инфраструктуру Азербайджана растет, глава государства подчеркнул: "В прошлом году транзит товаров увеличился более чем на 75 процентов. И на нашем относительно новом морском торговом флоте, перевалочная способность которого составляет 15 миллионов тонн, даже наблюдался затор судов. Так что мы работаем очень усердно. Мы выделяем дополнительные средства на расширение пропускной способности наших морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Делаем все необходимое в этом направлении. И, конечно, мы надеемся, что нашими партнерами в этой области будут германские компании". Подпишитесь на наш Telegram канал