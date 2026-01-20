Президент Казахстана поручил ускорить освоение новых газовых месторождений

Производство газа отстает от потребностей казахстанской экономики.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Кызылорде.

"Производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики. Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18%, достигнув 4,5 млрд кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно", - сказал он.

По его мнению, эта ситуация – прямой результат неэффективного планирования, что "абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях".

Президент заявил, что поставил перед QazaqGaz задачу приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов.

"Сложившаяся ситуация - прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях. Перед руководством QazaqGaz мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов", - заявил Токаев.

Он отметил, что правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов, а также усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке.