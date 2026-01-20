Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент Казахстана поручил ускорить освоение новых газовых месторождений

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 13:02
    Президент Казахстана поручил ускорить освоение новых газовых месторождений

    Производство газа отстает от потребностей казахстанской экономики.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Кызылорде.

    "Производство голубого топлива отстает от растущих потребностей нашей экономики. Только в прошлом году импорт товарного газа вырос на 18%, достигнув 4,5 млрд кубометров. При этом ввод в эксплуатацию новых газовых месторождений осуществляется недопустимо медленно", - сказал он.

    По его мнению, эта ситуация – прямой результат неэффективного планирования, что "абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях".

    Президент заявил, что поставил перед QazaqGaz задачу приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов.

    "Сложившаяся ситуация - прямой результат неэффективного планирования, что абсолютно неприемлемо в текущих экстраординарных условиях. Перед руководством QazaqGaz мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов", - заявил Токаев.

    Он отметил, что правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов, а также усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке.

    Казахстан разработка месторождений Касым-Жомарт Токаев QazaqGaz Самрук-Казына

    Последние новости

    13:44

    В Баку создан Центр культурного и этнического разнообразия

    Внутренняя политика
    13:44

    SOCAR и Eni обсудили потенциальные проекты в рамках будущего сотрудничества

    Энергетика
    13:39

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 27,8%

    Финансы
    13:35

    В Ханкенди вернутся первые переселенцы

    Внутренняя политика
    13:34

    СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятся

    В регионе
    13:25

    В Азербайджане снежная погода сохранится и завтра

    Экология
    13:24

    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    13:18

    В Германии тысячи сотрудников дорожной отрасли проведут 24-часовую забастовку

    Другие страны
    13:14
    Фото

    "SOCAR Карбамид" принят в сеть "Глобальный маяк" ВЭФ

    Энергетика
    Лента новостей