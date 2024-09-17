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Президент Казахстана: Готовы нарастить экспорт нефти в Германию

Президент Казахстана: Готовы нарастить экспорт нефти в Германию Казахстан готов нарастить экспорт нефти на рынок Германии, а также предагает германским компаниям принять участие в проектах по геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.
Энергетика
17 сентября 2024 г. 13:14
Президент Казахстана: Готовы нарастить экспорт нефти в Германию

Казахстан готов нарастить экспорт нефти на рынок Германии, а также предагает германским компаниям принять участие в проектах по геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи лидеров Центральной Азии и Германии в Астане.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Также предлагаю наладить сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии" с первичной и вторичной обработкой руд в регионе... Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны", - отметил Токаев.

По данным местных СМИ, в июне сообщалось о том, что до конца года Казахстан поставит Германии более 1 млн тонн нефти.

Президент Казахстана сказал, что также рассчитывает на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения поставок углеводородов, и предложил активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии.

По его словам, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму 850 млн долларов.

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