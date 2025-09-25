Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент: К 2030 году около 40% производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет ВИЭ

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:18
    Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава государства отметил, что к 2030 году около 40 процентов производимой в стране энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

    Prezident: 2030-cu ilə qədər enerji istehsalımızın təxminən 40 faizi bərpaolunan mənbələr hesabına təmin olunacaq
    President: Almost 40 % of our energy will be generated by renewables by 2030

    Лента новостей