Президент Ирана ответил на угрозы лишить страну нефтяных доходов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике угрозу США сократить до нуля нефтяные доходы его страны.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по мнению главы Ирана, такой сценарий будет означать нарушение Соединенными Штатами международного права.

"Этот сценарий, по сути, будет означать со стороны США навязывание односторонней политики, навязывание правил экстерриториального типа, что грубо нарушает все международные законы и нормы", - подчеркнул Роухани.