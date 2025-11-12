Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев принял делегацию китайской China Datang Corporation Ltd.

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 13:46
    Ильхам Алиев принял делегацию китайской China Datang Corporation Ltd.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября принял делегацию во главе с председателем Совета директоров китайской компании China Datang Corporation Ltd. Лю Цзюнем.

    Как сообщает Report, коснувшись важности визита в Азербайджан представительной делегации China Datang Corporation Ltd., глава государства подчеркнул, что это создает хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества. Отметив, что в нашей стране работает большое количество китайских компаний, президент Ильхам Алиев сказал, что число туристов, прибывающих в нашу страну из Китая, увеличилось после введения безвизового режима между Азербайджаном и Китаем.

    Глава государства вспомнил свои государственный и рабочий визиты в Китай в этом году, подчеркнув, что после этих визитов наши отношения стратегического партнерства еще больше расширились.

    Поблагодарив за прием, Лю Цзюнь сказал, что развитие Баку произвело на них приятное впечатление. Гость отметил дружественное отношение к ним в нашей стране.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проектам энергетического перехода, зеленой энергии и зеленого промышленного парка, реализуемым Азербайджаном и China Datang Corporation Ltd.

    İlham Əliyev Çinin "China Datang Corporation Ltd." şirkətinin nümayəndə heyətini qəbul edib
    Ilham Aliyev receives delegation of Chinese company

