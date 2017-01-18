Президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Высоко оценив сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном, министр Халид аль-Фалих выразил надежду на дальнейшее расширение в будущем двусторонних отношений. Он отметил значение успешных реформ, осуществляемых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о визите в Саудовскую Аравию, отметил наличие братских отношений между нашими странами.

В ходе беседы были обсуждены вопросы инвестирования в экономику Азербайджана со стороны Саудовской Аравии, сотрудничества между министерством энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и министерством энергетики Азербайджана, реализации совместных проектов SOCAR и компании Saudi Aramco как в регионе, так и в других странах и др.