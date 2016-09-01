Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока по проекту Шахдениз-2

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока разведочной платформы и стояка проекта "Шахдениз-2" на Бакинском заводе глубоководных оснований.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев и вице-президент BP по "Шахдениз-2" Юан Драмонд проинформировали главу государства о работе, проделанной по проекту "Шахдениз". Было сообщено, что реализация проекта успешно продолжается на всех производственно-монтажных участках в море и на суше. В настоящее время выполнены 77% работ, включая инженерно-проектировочные, снабженческо-закупочные и строительные. С целью подготовки к транспортировке первого газа в рамках проекта и дальнейшего увеличения добычи с буровых установок "Гейдар Алиев" и "Истиглал" пробурены уже 10 эксплуатационных скважин. В рамках "Шахдениз Фаза 2" основное внимание направлено на запасы, оставшиеся в эксплуатируемых в настоящее время интервалах продуктивных пластов, для получения дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год и до 120 тыс. баррелей конденсата в день. В рамках проекта в Турцию будет транспортироваться 6 млрд. кубометров газа в год. Остальной объем, то есть 10 млрд. кубометров, будет поставляться покупателям в Европе. Проект "Шахдениз Фаза 2" включает строительство двух добывающих платформ, соединенных друг с другом мостом, бурение с двух полупогружных буровых установок 26 подводных скважин, прокладку на глубине 550 м подводных трубопроводов протяженностью 500 км и работы по расширению Сангачальского терминала.

Затем Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку, означающую отправку в море опорного блока добывающей платформы в рамках проекта "Шахдениз-2".

Вес этого опорного блока составляет 13 тыс. 150 тонн, высота – 105 м. Блок состоит из 12 добывающих, 3 отправляющих и одной принимающей вертикальных колонн. Опорный блок будет установлен на глубине моря 94 метра. Блок построен консорциумами BOS Shell, Star Gulf и Saipem. Строительные работы продолжались два года. Этот опорный блок обладает самым большим количеством вертикальных колонн на Каспийском море. Работы по перевозке конструкций блока, спуску их на воду, размещению и установке на опорах были внимательно спланированы. Предусматривается завершить эти работы в течение примерно 40 дней. Строительство опорного блока завершено по графику, и 29 июля 2016 года он был успешно погружен на баржу на причале Бакинского завода глубоководных оснований для отправки в море. Блок полностью был построен на территории страны с использованием местной инфраструктуры и объектов на территории завода. К строительным работам, включая субподрядчиков и специализированных снабженцев, было привлечено более 5 тыс. работников. Примерно 90% привлеченной к строительству рабочей силы составляли граждане Азербайджана.

Отметим также, что впервые строительство платформ "Шахдениз-2" стопроцентно осуществлено внутри страны. Строительные работы проведены на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и строительно-монтажном участке Amec-Tekfen-Azfen, являющихся полностью модернизированными в соответствии с международными стандартами производственными объектами мирового уровня. Опорные блоки "Шахдениз-2", являющиеся самыми крупными опорными блоками на Каспии, строятся на Бакинском заводе глубоководных оснований консорциумом, членом которого является местная компания BOS Shelf. Одним из основных вкладов проектов "Шахдениз-2" и "Расширение Южно-кавказского трубопровода" является открытие тысяч рабочих мест в фазе строительства. До сих пор в Азербайджане к строительным работам по всем основным контрактам было привлечено более 24 тыс. человек, из которых более 80% были граждане Азербайджана.

Затем Президент Азербайджан встретился с коллективом.