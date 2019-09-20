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Президент Азербайджана участвует в церемонии по случаю 25-летия "Контракта века"

Президент Азербайджана участвует в церемонии по случаю юбилея АЧГ

20 сентября в Центре Гейдара Алиева проводится церемония, посвященная 25-летию со дня подписания "Контракта века" и профессионального праздника - Дня нефтяников.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии.

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