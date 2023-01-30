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Президент Азербайджана: Проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой

Президент Азербайджана: Проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии также приумножает значение Азербайджана. Конечно же, реализуемые уже проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой.
Энергетика
30 января 2023 г. 20:00
Президент Азербайджана: Проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой

Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии также приумножает значение Азербайджана. Конечно же, реализуемые уже проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

"Как отметил мой уважаемый друг (Виктор Орбан – ред.), согласно подписанному в прошлом месяце соглашению, Азербайджан будет поставлять в Европу свою зеленую энергию, и сегодня эти вопросы вновь были обсуждены. Страны, представленные в этом проекте, – Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния, через несколько дней соберутся в Баку на первое заседание руководящего комитета и начнут работать над концепцией будущей деятельности", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что этот проект требует очень больших инвестиций и серьезнейшей координации, президент Азербайджана сказал: "Поэтому на предстоящем 3 февраля в Баку заседании мы сделаем первый шаг, и таким образом энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Projects related to green energy will bring Azerbaijan closer to Europe
Версия на азербайджанском языке Yaşıl enerji ilə bağlı layihələr Azərbaycanı Avropa üçün daha da yaxın edəcək

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