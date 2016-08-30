Президент Азербайджана принял генсека Форума стран-экспортеров газа

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Саида Мохаммеда Хусейна Адели.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Вспомнив о предыдущей встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, Сейед Мохаммед Хусейн Адели с удовлетворением отметил, что Азербайджан стал наблюдателем в Форуме стран-экспортеров газа. Гость проинформировал, что в следующем году в Боливии пройдет саммит Форума стран-экспортеров газа, и Азербайджан приглашен на это мероприятие.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы в энергетической отрасли Азербайджана, в том числе в разработке газовых месторождений, произошли важные события. Было сообщено, что успешно идут работы по проекту «Шахдениз-2», и в предстоящие годы в Азербайджане ожидается значительный рост добычи газа. Президент Ильхам Алиев отметил, что в ближайшем будущем ожидается начало производства газа по проекту «Абшерон». Таким образом, Азербайджан в будущем в значительной степени расширит возможности экспорта газа.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с тенденциями на газовом и энергетическом рынках, сотрудничеством Азербайджана с Форумом стран-экспортеров газа и повышением эффективности экспорта газа с использованием этих возможностей.