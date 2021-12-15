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Президент: Азербайджан является надежным партнером Европы на газовом рынке

Президент: Азербайджан является надежным партнером Европы на газовом рынке Азербайджан является надежным партнером и другом Европы на газовом рынке.
Энергетика
15 декабря 2021 г. 10:44
Президент: Азербайджан является надежным партнером Европы на газовом рынке
Ильхам Алиев

Азербайджан является надежным партнером и другом Европы на газовом рынке.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию "El Pais".

"Все мы знаем, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за ряда решений, принятых некоторыми странами в отношении их энергетической стратегии. И здесь Азербайджан является надежным партнером, другом Европы, страной, которая уже завершила все инфраструктурные работы. Представьте себе, 3500 километров газопровода из Баку в Италию, часть его находится под морским дном. Все построено, газ идет. Все, что нам нужно сделать, - это тесно сотрудничать с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, с теми, кто хочет получить от нас больше газа, или с новыми покупателями газа, и начать переговоры", - сказал глава государства.

Он отметил, что у Азербайджана огромные запасы природного газа и достаточно короткий маршрут транспортировки в Европу.

При этом, отвечая на вопрос про конкуренцию с российским газом, президент подчеркнул, что проблема конкуренции сильно преувеличена и безосновательно политизирована: "Наши поставки газа никак не могут конкурировать с российскими".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan qaz bazarında Avropanın etibarlı tərəfdaşı və dostudur”
Версия на английском языке President: Azerbaijan - Europe's reliable partner in gas market

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