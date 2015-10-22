​Пресс-секретарь Государственного агентства освобожден от должности спустя 3 месяца после назначения

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Яхья Бабанлы освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, сейчас его обязанности исполняет глава отдела международных связей агентства Арзу Гусейнова.

В агентстве подтвердили эту информацию Report, отметив, что Я.Бабанлы уволен по собственному желанию: "Истек 3-месячный срок действия контракта Я.Бабанлы, к тому же, он намерен заниматься научной деятельностью".

Напомним, что Я.Бабанлы был назначен на пост главы пресс-службы агентства в июле этого года.