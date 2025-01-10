Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа

Украина не планирует подписывать контракт на продление транзита российского газа.

Украина не планирует подписывать контракт на продление транзита российского газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

"Важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской газотранспортной системы, которая сейчас работает в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа", - сказал он.

По его словам, одной из приоритетных задач на 2025 год станет дальнейшее увеличение добычи газа, а также инвестиции в перспективные украинские месторождения.

Шмыгаль подчеркнул, что перед Министерством энергетики и госкомпанией "Нафтогазом" поставлена ​​задача уделить особое внимание развитию концепции "Украина - газовый сейф Европы".