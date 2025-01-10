Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа

Украина не планирует подписывать контракт на продление транзита российского газа.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Верховной Раде.
"Важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской газотранспортной системы, которая сейчас работает в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа", - сказал он.
По его словам, одной из приоритетных задач на 2025 год станет дальнейшее увеличение добычи газа, а также инвестиции в перспективные украинские месторождения.
Шмыгаль подчеркнул, что перед Министерством энергетики и госкомпанией "Нафтогазом" поставлена задача уделить особое внимание развитию концепции "Украина - газовый сейф Европы".