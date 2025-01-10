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Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа

Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа Украина не планирует подписывать контракт на продление транзита российского газа.
Энергетика
10 января 2025 г. 18:38
Шмыгаль: Украина не планирует возобновлять транзит российского газа

Украина не планирует подписывать контракт на продление транзита российского газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

"Важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской газотранспортной системы, которая сейчас работает в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа", - сказал он.

По его словам, одной из приоритетных задач на 2025 год станет дальнейшее увеличение добычи газа, а также инвестиции в перспективные украинские месторождения.

Шмыгаль подчеркнул, что перед Министерством энергетики и госкомпанией "Нафтогазом" поставлена ​​задача уделить особое внимание развитию концепции "Украина - газовый сейф Европы".

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