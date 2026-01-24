Премьер: Контракт с TotalEnergies и ConocoPhillips позволит Ливии привлечь $20 млрд инвестиций

Сегодняшее подписание Ливией 25-летнего соглашения о разработке нефтяных месторождений с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips привлечет в страну иностранные инвестиции в размере более $20 млрд.

Как передает Report, об этом премьер-министр Абдель Хамид Дбейба написал в соцсети X.

"Сегодня Ливия является свидетелем подписания стратегических соглашений и меморандумов о взаимопонимании, представляющих собой качественное и уникальное достижение, отражающее укрепление ее отношений с крупнейшими и наиболее влиятельными международными партнерами в глобальном энергетическом секторе, расширение путей сотрудничества и инвестиций", - отметил глава правительства.

По его словам, это в конечном итоге приведет к дополнительным ресурсам для экономики страны, созданию рабочих мест и возможностей трудоустройства, улучшению качества услуг и финансовой стабильности, что напрямую повлияет на доходы и благосостояние граждан.

"В числе ключевых таких партнерств - подписание долгосрочного соглашения о разработке сроком на 25 лет через компанию Waha Oil Company [дочерняя компания ливийской государственной Национальной нефтяной корпорации], совместно с французской TotalEnergies и американской ConocoPhillips. Проект с объемом инвестиций более $20 млрд будет осуществляется за счет внешнего финансирования вне рамок государственного бюджета", - отметил премьер.

По его словам, данный проект предусматривает увеличение производственных мощностей до 850 тыс. баррелей в сутки, а ожидаемый чистый доход государства превысит $376 млрд.

Он также сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с американской компанией Chevron и меморандума о сотрудничестве с Министерством нефти Египта.