Премьер Казахстана и генсек ОПЕК обсудили вопросы энергетики и двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

Отмечается, что глава правительства подчеркнул важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти.

"Согласованные действия производителей и экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ помогают смягчить возможные негативные последствия и стабилизировать ситуацию на рынке. Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Мы поддерживаем инициативы организации, принимаем ограничения наряду с другими странами, в том числе по текущим добровольным обязательствам", – заявил Бектенов.

Согласно информации, Хайтам Аль-Гайс отметил значимую роль Казахстана на мировом рынке нефти и подчеркнул влияние принимаемых в стране мер на обеспечение баланса и предсказуемого ценообразования на рынке нефти.

По результатам встречи Олжас Бектенов и Хайтам Аль-Гайс подтвердили намерение продолжать успешное и продуктивное взаимодействие, говорится в сообщении.

Казахстан с 2016 года является участником Соглашения ОПЕК+. Добычу нефти в стране осуществляют свыше 90 недропользователей.