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Премьер Болгарии: Мы показали сильную позицию в энергетическом секторе, подписав соглашение с Азербайджаном

Премьер Болгарии: Мы показали сильную позицию в энергетическом секторе, подписав соглашение с Азербайджаном Болгарское правительство поняло, что оно должно показать сильные позиции в энергетическом секторе, и поэтому немедленно начало искать альтернативы российским поставкам. Примером тому является соглашение с Азербайджаном, по которому Болгария сможет получат
Энергетика
22 мая 2022 г. 17:05
Премьер Болгарии: Мы показали сильную позицию в энергетическом секторе, подписав соглашение с Азербайджаном

Болгарское правительство поняло, что оно должно показать сильные позиции в энергетическом секторе, и поэтому немедленно начало искать альтернативы российским поставкам. Примером тому является соглашение с Азербайджаном, по которому Болгария сможет получать газ.

Как передает Report, эти взгляды были выражены в статье премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова во влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье затрагивается война в Украине, приостановка поставок российского газа и Болгарии как страны, сильно зависящей от поставок из этой страны.

Он подчеркнул, что нападение России на Украину заставило многие страны, в том числе Болгарию, сделать экзистенциальный выбор: «Выбор между зависимостью и суверенитетом, долгосрочной безопасностью и краткосрочной стабильностью, либеральной демократией и национализмом».

По словам Петкова, Россия, приостанавливая поставки газа в Болгарию, преследует несколько целей: дестабилизировать европейскую страну, вернуть Болгарию в сферу влияния Москвы и посеять раздор между странами ЕС, показав, что есть страны «второго сорта», такие как Болгария.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan: “Enerji sahəsində mövqeyi Azərbaycanla müqavilədə göstərdik”

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