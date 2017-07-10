Премьер-министр Турции: Проектами BTC и БТЭ мы еще раз доказали региональное единство

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Благодаря реализуемым с Азербайджаном и Грузией проектам нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ) мы показали региону и всему миру, насколько действенным может быть региональное единство. Мы продолжаем это сотрудничество по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP) в рамках Южного газового коридора (ЮКГ).

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Он отметил, что что с запуском TANAP в следующем году Турция будет получать из Азербайджана 6 млрд кубометров газа в год: “Кроме того, начиная с 2020 года, по TANAP в Европу плангируется экспорт газа в объеме 10 млрд кубометров. Страны Европы будут обеспечены газом посредством Трансадриатического трубопровода (TAP)”.