​Премьер-министр Грузии напомнил комиссару ЕС о значимости Южного газового коридора

Тбилиси. 11 февраля. REPORT.AZ/ На встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики и климатических изменений Мигелем Ариасом Каньете премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил важность реализации проектов Южного газового коридора, Южно-Кавказского трубопровода и "Шахдениз-2".

Об этом Report сообщили источники в правительстве Грузии.

На встрече в Брюсселе Г.Квирикашвили отметил важную роль данных проектов не только для Южно-Кавказского региона, но и в вопросах энергоснабжения и безопасности Европы.

Здесь также коснулись других осуществляемых на Южном Кавказе крупномасштабных проектов и их значения.

Комиссар Мигель Ариас Каньете заявил о поддержке Евросоюзом указанных проектов.