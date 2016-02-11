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    ​Премьер-министр Грузии напомнил комиссару ЕС о значимости Южного газового коридора

    Георгий Квирикашвили: Реализация данного проекта сыграет важную роль в вопросах энергоснабжения и безопасности Европы

    Тбилиси. 11 февраля. REPORT.AZ/ На встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики и климатических изменений Мигелем Ариасом Каньете премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил важность реализации проектов Южного газового коридора, Южно-Кавказского трубопровода и "Шахдениз-2".

    Об этом Report сообщили источники в правительстве Грузии.

    На встрече в Брюсселе Г.Квирикашвили отметил важную роль данных проектов не только для Южно-Кавказского региона, но и в вопросах энергоснабжения и безопасности Европы.

    Здесь также коснулись других осуществляемых на Южном Кавказе крупномасштабных проектов и их значения.

    Комиссар Мигель Ариас Каньете заявил о поддержке Евросоюзом указанных проектов. 

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