Премьер-министр Дании: Мы остановим продажу новых автомобилей на дизеле

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Датчане не смогут зарегистрировать новые транспортные средства с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на открытии новой сессии Фолькетинга (парламента Дании) заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен.
"Через 12 лет мы полностью остановим продажу новых автомобилей на дизеле и бензине. А через 17 лет каждый автомобиль в Дании будет или электромобилем, или любым другим авто с нулевым выбросом. Значит, в 2030 году в Дании будет более миллиона гибридов, электро- и других экологически чистых автомобилей. Цели амбициозны, и достичь их будет нелегко. Но хотя бы поэтому нам стоит попытаться", - заявил глава правительства.
Напомним, что ранее это предложение поступило от Консервативной народной партии Дании, однако Расмуссен ставил под вопрос конкретную дату запрета. Теперь для принятия законопроекта потребуется одобрение парламента страны.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости
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