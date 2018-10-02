Премьер-министр Дании: Мы остановим продажу новых автомобилей на дизеле

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Датчане не смогут зарегистрировать новые транспортные средства с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на открытии новой сессии Фолькетинга (парламента Дании) заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен.

"Через 12 лет мы полностью остановим продажу новых автомобилей на дизеле и бензине. А через 17 лет каждый автомобиль в Дании будет или электромобилем, или любым другим авто с нулевым выбросом. Значит, в 2030 году в Дании будет более миллиона гибридов, электро- и других экологически чистых автомобилей. Цели амбициозны, и достичь их будет нелегко. Но хотя бы поэтому нам стоит попытаться", - заявил глава правительства.

Напомним, что ранее это предложение поступило от Консервативной народной партии Дании, однако Расмуссен ставил под вопрос конкретную дату запрета. Теперь для принятия законопроекта потребуется одобрение парламента страны.