Премьер-министр Болгарии: Мы должны встретиться с азербайджанской стороной

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Нам необходимо провести встречу с участием представителей Азербайджана, Туркменистана, России и Европейского Союза".

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом в ходе выступления на энергетической конференции в Варне сказал премьер-министр страны Бойко Борисов.

По его слова, Болгария готова стать "хабом" газа в регионе: "Для предотвращения запрещающего письма Брюсселя в будущем необходимо провести встречу с участием представителей Азербайджана, Туркменистана, России и Европейского Союза".

Премьер-министр отметил, что между официальной Москвой и Софией существует сотрудничество, основанное на исторических традициях.

Отметим, что обе стороны участвовали в проекте "Южный поток", который был приостановлен в июне 2014 года.