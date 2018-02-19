Представитель SOCAR: С иностранными компаниями ведутся переговоры о совместной разработке блока "Умид-Бабек"

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Многие иностранные компании заинтересованы в совместной разработке блока "Умид-Бабек" с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), и с этими компаниями ведутся переговоры.

Как сообщает Report, об этом заявил агентству Reuters заместитель вице-президента по инвестициям и маркетингу SOCAR Виталий Беглярбеков.

Представитель SOCAR также отметил, что в этом году SOCAR и Statoil могут подписать соглашение по месторождению "Карабах".

Отметим, что месторождение "Умид" расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и "Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективные структуры "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года. Договор 2 мая утвержден Милли Меджлисом.

20 декабря 2017 года SOCAR и Statoil согласовали ключевые принципы перспективного сотрудничества по рисковому договору по месторождению "Карабах".

В.Беглярбеков также затронул проект Южного газового коридора, отметив, что первый коммерческий газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) достигнет Турции в начале июля этого года: "Теперь мы можем сказать, что европейская часть Южного газового коридора (ТАР) будет введена в эксплуатацию своевременно, в 2020 году".

Он напомнил, что в начале этого месяца Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил кредит в размере 1,5 млрд евро на проект TAP, отметив, что консорциум продолжит искать источники финансирования для проекта.

В.Беглярбеков подчеркнул, что Южный газовый коридор может расширяться по мере разработки месторождений "Абшерон", "Умид", "Бабек", а также следующего этапа разработки месторождения "Шахдениз" (III) в Азербайджане.