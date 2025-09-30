Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Представитель SOCAR: Мы хотим стать производителем "чистой энергии"

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:27
    Представитель SOCAR: Мы хотим стать производителем чистой энергии

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) хочет стать производителем "чистой энергии".

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев во второй день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    По словам А. Исаева, компания разработала программу декарбонизации и уже начала работу в этом направлении.

    "У нас есть цели на 2030, 2035 и 2050 годы. К 2035 году мы хотим стать национальной нефте-энергетической компанией. У компании будет сбалансированный углеводородный портфель. А к 2050 году, как мы уже говорили, планируем трансформироваться в национальную нефтяную компанию с "нулевым балансом", обеспечивающей доступную, устойчивую и надежную энергию в глобальном масштабе", - отметил он.

    "Нефтегазовый сегмент включает очень широкий спектр специальностей. У нас есть специалисты – гражданские, химические, механические, электрические инженеры и так далее. Кроме того, есть рабочие, мастера, юристы, финансисты, бухгалтеры. Перенаправить их, например, в устойчивый и низкоуглеродный бизнес не так уж сложно. SOCAR уже провел 300 тысяч часов подготовительного обучения", - добавил он.

    BCAW2025 SOCAR чистая энергия
    SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"

    Последние новости

    19:46

    Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

    Энергетика
    19:44

    Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:42
    Фото

    Азербайджан и Польша обсудили межпарламентское сотрудничество

    Милли Меджлис
    19:38

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия являются настоящими стратегическими партнерами

    Внешняя политика
    19:34

    CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

    Другие страны
    19:27
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:24
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли

    Другие
    19:18
    Фото

    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита "INMerge"

    Бизнес
    19:10

    В Ереване при взрыве в цехе пострадали четыре человека

    В регионе
    Лента новостей