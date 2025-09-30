Представитель SOCAR: Мы хотим стать производителем "чистой энергии"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) хочет стать производителем "чистой энергии".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев во второй день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По словам А. Исаева, компания разработала программу декарбонизации и уже начала работу в этом направлении.

"У нас есть цели на 2030, 2035 и 2050 годы. К 2035 году мы хотим стать национальной нефте-энергетической компанией. У компании будет сбалансированный углеводородный портфель. А к 2050 году, как мы уже говорили, планируем трансформироваться в национальную нефтяную компанию с "нулевым балансом", обеспечивающей доступную, устойчивую и надежную энергию в глобальном масштабе", - отметил он.

"Нефтегазовый сегмент включает очень широкий спектр специальностей. У нас есть специалисты – гражданские, химические, механические, электрические инженеры и так далее. Кроме того, есть рабочие, мастера, юристы, финансисты, бухгалтеры. Перенаправить их, например, в устойчивый и низкоуглеродный бизнес не так уж сложно. SOCAR уже провел 300 тысяч часов подготовительного обучения", - добавил он.