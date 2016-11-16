Представитель посольства Греции: SOCAR станет владельцем 49% акций DESFA

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В период строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) будет открыто в общей сложности более 8 тыс. новых рабочих мест. Также Греция произведет 27 тыс. тонн стальных труб, которые будут использоваться при строительстве трубопровода. Это очень важно для нашей страны.

Об этом заявил Report руководитель экономического отдела посольства Греции в Азербайджане Вассилиос Ситарас.

По словам В.Ситараса, Греция полностью поддерживает проект Южного газового коридора (ЮГК):

“Как вы знаете, между Азербайджаном и Грецией существует стратегическое партнерство, которое поддерживается на самом высоком политическом уровне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Грецию в 2014 году назвал это партнерство “основанном на взаимном доверии”. Однако оно не ограничивается только энергетическим сектором. Трансадриатический газопровод (TAP), который является последней и наиболее важной частью проекта ЮГК, начнет действовать в 2020 году и большая часть трубопровода пройдет через территорию Греции. Мы уверены, что этот проект приведет к созданию не только новых рабочих мест в нашей стране, но и условий для новых инвестиций в Грецию”.

Представитель Греции отметил, что официальные Афины намерены привлечь около 2 млрд. долларов инвестиций в период строительства TAP:

“Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на церемонии закладки трубопровода 17 мая этого года отметил, что страна ожидает привлечение инвестиций в объеме около 2 млрд. долларов. В период строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) будет открыто в общей сложности более 8 тыс. новых рабочих мест. Также Греция произведет 27 тыс. тонн стальных труб, которые будут использоваться при строительстве трубопровода. Это очень важно для нашей страны”.

В.Ситарас также коснулся вопросов, связанных с приватизацией оператора газораспределительной сети Греции – DESFA, ставшего в последнее время основной темой обсуждений:

“Как я понимаю, есть много вопросов, связанных с переходом DESFA компании SOCAR. Я также надеюсь, что приватизация DESFA будет завершена к концу года. SOCAR будет владеть не 66%, как планировалось ранее, а 49% акций. Это не наше решение. Оно принято Комиссией ЕС по конкуренции (Directorate Generalfor Competition). Стратегическая позиция SOCAR в DESFA значительно повысит авторитет компании в Юго-Восточной Европе. Сейчас идет заключительный этап переговоров с SOCAR, проводимых специальной комиссией во главе с премьер-министром А.Ципрасом. Таким образом, думаю, это будет одним из самых больших успехов SOCAR за рубежом. Кроме того, с учетом таких крупных активов как терминал LNG Revithoussa, сумма, которую выплатит SOCAR за DESFA, будет не очень высокой”.

Он отметил, что подлежащая выплате точная сумма за DESFA пока неизвестна: “Этот вопрос будет решен на заключительном этапе переговоров, поэтому я не могу его комментировать. Однако цена будет справедливая для обеих сторон”.