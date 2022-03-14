Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов

Сегодня министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских эмиратов Сухейл Мохаммед аль-Мазруи прибудет с визитом в Азербайджан.

Сегодня министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских эмиратов Сухейл Мохаммед аль-Мазруи прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, целью визита является участие в церемонии закладки парка солнечной энергии в Азербайджане.

Мероприятие запланировано на завтра.

Вместе с премьер-министром ОАЭ в Азербайджан приедет и главный исполнительный директор компании Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи.

6 апреля прошлого года Министерство энергетики и ОАО ”Азерэнержи” подписали с Masdar ”Инвестиционный договор“, ”Договор купли-продажи энергии" и ”Договор подключения к передающей сети" по проекту солнечной электростанции (ГЭС) мощностью 230 МВт.

С азербайджанской стороны в документ подписали министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент “Азерэнержи” Баба Рзаев, а со стороны Masdar - М. Дж. Аль Рамахи. СЭС позволит производить 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сократить выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создать новые рабочие места. Стоимость проекта составляет 200 млн. долларов США. Станция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции ”Южная".