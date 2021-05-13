Председатель ГК "Туркменнефть" рассказал о механизмах сотрудничества с иностранными компаниями

Одна из наиболее оживленных секций в ходе Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана была посвящена анализу опыта освоения и новых инвестиционных возможностей шельфовых месторождений Каспийского моря.

Одна из наиболее оживленных секций в ходе Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана была посвящена анализу опыта освоения и новых инвестиционных возможностей шельфовых месторождений Каспийского моря.

Как сообщает Report, модератором секции выступил Эрнесто Ферленги – заместитель главы итальянской нефтяной компании "ENI" по региону Центральной Азии. А ключевым докладчиком - председатель госконцерна "Туркменнефть" Гуйчгелди Байгелдиев.

Основное содержание выступления Г.Байгелдиева, посвященное механизмам сотрудничества, задействованных туркменской стороной для привлечения иностранных инвестиций, сводилось к трем подтемам: информация о лицензионных блоках в туркменской части Каспийского моря, об экономических и правовых условиях проведения нефтяных работ в стране и о деятельности ряда компаний, осуществляющих нефтяные работы на шельфовых месторождениях Каспия.

В первую очередь докладчик отметил, что в стране создана надежная правовая база благодаря принятию в 2008 году обновленного Закона Туркменистана "Об углеводородных ресурсах", который устанавливает правовые основы, связанные с разведкой, добычей и переработкой углеводородных ресурсов.

С прошлого года в силу вступили изменения в упомянутый Закон, позволяющие зарубежным компаниям-инвесторам наряду с добычей углеводородов также и перерабатывать добытые нефть и газ.

В связи с этим в новой редакции Закон устанавливает четыре вида лицензий на нефтяные работы: на разведку; на добычу; на разведку и добычу; на переработку.

Закон "Об углеводородных ресурсах" регламентирует следующие виды соглашений для нефтяных работ: 1) Соглашение о разделе продукции; 2) Концессионное соглашение на основе роялти и налогов; 3) Соглашение о совместной деятельности; 4) Сервисные услуги с риском. Законом также допускается сочетание указанных договоров или иные виды договоров.

Глава госконцерна "Туркменнефть" подробно рассказал о благоприятных условиях, которые созданы в стране для зарубежных компаний. Так, согласно финансовому и фискальному режиму, доход, полученный подрядчиком от реализации своей доли углеводородных ресурсов, может быть зачислен на их банковский счет как в Туркменистане, так и за рубежом.

Товары, материалы и оборудование, предназначенные для проведения нефтяных работ в соответствии с Соглашением и импортируемые подрядчиком в Туркменистан, а также продукция, экспортируемая подрядчиком из Туркменистана и принадлежащая подрядчику по Соглашению включая объемы добываемых углеводородных ресурсов (доля подрядчика), освобождаются от налоговых сборов и платежей, а также от регистрации на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана.

При проведении нефтяных работ подрядчик уплачивает только налог на прибыль и освобождается от всех видов налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, установленных законодательством Туркменистана, если иное не установлено законом. Причем, особо подчеркнул докладчик, налоговая ставка остается неизменной в течение всего срока действия Соглашения, даже если эта ставка изменяется в Налоговом кодексе Туркменистана.

Что касается налогооблагаемой прибыли подрядчика, то она определяется в соответствии с международной практикой учета и отчетности, принятой в нефтяных операциях, и положениями Соглашения.

Таким образом, подрядчику гарантируется защита его прав в соответствии с положениями международных договоров, принятых Туркменистаном, соответствующего закона, лицензии и соглашения.

В ходе своего выступления председатель госконцерна "Туркменнефть" продемонстрировал карту туркменской части Каспийского моря, которая поделена на 32 лицензионных блока, и рассказал о ряде зарубежных компаний, работающих там на основе соглашений о разделе продукции.