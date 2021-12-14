Предлагается создать комиссию по газовому соглашению Туркменистан-Азербайджан-Иран

Соглашение по своповым поставкам газа, заключенное между Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном, имеет важное значение. Следует создать совместную комиссию по сотрудничеству 3 стран в сфере обмена природным газом.

Соглашение по своповым поставкам газа, заключенное между Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном, имеет важное значение. Следует создать совместную комиссию по сотрудничеству 3 стран в сфере обмена природным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Сеидом Ибрагимом Раиси.

Президент Ирана, в свою очередь, отметил, что между тремя странами налажено хорошее сотрудничество в газовой сфере: "Предусматривается расширить участие в этой сфере Туркменистана и Азербайджана посредством Ирана".

Напомним, что 28 ноября текущего года в Ашхабаде подписано трехстороннее соглашение между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном о своповых поставках газа.

Подписание соглашения состоялось в присутствии азербайджанского, иранского и туркменского президентов Ильхама Алиева, Ибрагима Раиси и Гурбангулы Бердымухамедова.

Реализация соглашения начнется с 22 декабря этого года.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.